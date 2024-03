Monza: i vigili del fuoco recuperano un cane caduto nel Villoresi (senz’acqua)

È stato recuperato e messo in sicurezza dai vigili del fuoco di Monza un cane che sabato è finito nel letto del canale Villoresi. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 11.30 da una passante: benché senza l’acqua, il canale ha messo in difficoltà l’animale che una volta finito giù non è più stato in grado di risalirne le pareti.

Monza cane Villoresi – foto Vigili del fuoco

La donna ha comunicato alla Sala operativa l’esatta posizione dell’animale che continuava a spostarsi; una volta individuato, è stato recuperato dal personale dei vigili del fuoco e dato in consegna alla “Fusi” di Lissone per rintracciarne il proprietario.