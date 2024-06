“Salvataggio in extremis oggi nei Giardini reali“: in extremis ed eccezionale, dal momento che a essere messo al sicuro è stato un piccolo di gheppio che era sciaguratamente caduto dal nido nel Parco di Monza. Eccezionale anche il nido, a dirla tutta: i piccoli rapaci stanno crescendo all’interno di una fessura tra i mattoni nell’alto della Torretta viscontea, che si trova all’interno dei Giardini reali appunto.

I gheppi si trovano praticamente in tutto il mondo e non è raro trovarli anche in zone parzialmente urbanizzate: negli scorsi anni sono stati avvistati anche nel centro di Monza. La stagione riproduttiva inizia con la primavera e sono uccelli noti per non costruire nidi propri. Spesso, in realtà, usano nidi abbandonati di altre specie oppure appunto crepe nei muri, cornicioni, cavità di alberi. Una muratura con una cavità, in alternativa, come è successo ai Giardini reali. È lì che stanno crescendo i due piccoli di gheppio, ma uno di loro è stato ritrovato a terra, non ancora in grado di volare, nella giornata di domenica 23 giugno.

Monza: i dipendenti della Reggia salvano un piccolo di gheppio alla Torretta

La Torretta viscontea non è esattamente viscontea (i signori di Milano hanno tenuto la città e il territorio di pertinenza tra la fine del 1200 e l’inizio del 1300), ma è stata costruita su disegno dell’architetto Luigi Canonica, poi aggiornato da Giacomo Tazzini, presumibilmente dopo il 1822 e prima del 1825, nell’ambito dello sviluppo del Parco, seguendo il gusto neo gotico.

E allora: dopo avere trovato l’esemplare di gheppio, i dipendenti del Parco di Monza si sono mobilitati riuscendo a portare anche un elevatore all’interno dei Giardini reali: con questo hanno raggiungo la fessura nella torre e riportato a “casa” il rapace, che altrimenti sarebbe quasi certamente morto. “Il piccolo di gheppio ha ritrovato casa nella Torretta Viscontea un grande grazie ai dipendenti del Parco della #reggiadimonza per la sensibilità e la solerzia” ha scritto infatti la Reggia sui social.