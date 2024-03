Monza ha ricordato le vittime del Covid: «Al centro della seconda ondata dell’epidemia»

Una corona di fiori ai piedi della stele inaugurata nel 2020 all’ingresso del cimitero urbano. Monza ha ricordato i morti del Covid nel quarto anniversario della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus che ricorre il 18 marzo in tutta Italia.

Monza ha ricordato le vittime del Covid: il pensiero per il medico Oscar Ros, Giovannino d’oro alla memoria

Monza ricordo vittime del Covid-19 Monza ricordo vittime del Covid-19

Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha commemorato i “caduti monzesi” della pandemia in una breve cerimonia al cimitero urbano per ricordare anche quanti, tra medici, sanitari e volontari, hanno perso la vita “in prima linea” durante la fase più acute della pandemia.

«Monza è stata al centro della seconda ondata dell’epidemia del 2020 e l’elenco di vite spezzate resta indelebile nella memoria e negli affetti di ciascuno – ha spiegato il sindaco – Il dovere della memoria è rivolto anche ai sanitari e ai volontari che furono impegnati nell’emergenza, con un pensiero particolare al dottor Oscar Ros, insignito nel 2020 del Premio Giovannino d’Oro alla Memoria: il medico monzese, villasantese di adozione, aveva contratto il virus che ne provocò la morte il 20 aprile 2020, mentre si adoperava giorno e notte per garantire la sicurezza dei pazienti, dei suoi colleghi medici e di tutto il personale dell’Ospedale di Vimercate».

Monza ha ricordato le vittime del Covid: le vittime in Brianza

Tra le vittime sanitarie in Brianza si contano anche il cardiologo seregnese Norman Jones, il medico di base Haouila Kassem per 35 anni in servizio a Caponago, l’anestesista Davide Cordero del Policlinico di Monza.