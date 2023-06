Monza, firmati quattro nuovi patti di collaborazione: spazio compiti, cani e biodiversità

Quattro nuovi “patti di collaborazione” per Monza: sono stati sottoscritti con i cittadini che hanno manifestato al Comune la disponibilità a prendersi cura in forma condivisa di alcuni beni comuni urbani.

Monza, firmati quattro nuovi patti di collaborazione: quali sono

Si tratta dello Spazio Compiti Cederna al centro civico Cederna-Cantalupo, quello per l’Area cani di via Pelletier nel quartiere Triante, del Giardino della Biodiversità e della Legalità in via Boiardo a Regina Pacis-San Donato e dell’Oasi Civica Cederna.

Rinnovati invece i patti per la Pulizia del canale Villoresi e per il Bibliotecario volontario.

Monza, firmati quattro nuovi patti di collaborazione: “Finalità è prendersi cura in modo attento della città”

“Il valore di queste collaborazioni positive è la comunità di intenti finalizzati a prendersi cura in modo attento della nostra città: un obiettivo che volentieri condividiamo con i cittadini più attivi di Monza”, ha detto l’assessore alla Partecipazione, Andreina Fumagalli.

Monza, firmati quattro nuovi patti di collaborazione: ora sono 33

Salgono a 33 i Patti di Collaborazione attualmente attivi: aree cani, orti comunitari, gestione del verde, tutela dell’ambiente, benessere degli animali, cultura, sport, sociale e giovani i maggiori ambiti di applicazione.14 sono stati sottoscritti con Associazioni/Comitati, 10 con gruppi informali e 9 con singoli cittadini attivi, per un totale di circa 2900 persone coinvolte tra cittadini attivi firmatari e beneficiari.