Monza, fine di un’epoca alla scuola di via Lario: la Tonoli passa a un’associazione

Aria di cambiamento alla scuola Tonoli di via Lario a Monza. Presentata l’associazione Young Thinkers School che nei prossimi anni gestirà la scuola in virtù della cessione del ramo d’azienda da parte delle Minime Oblate. Una scelta non semplice quella delle sorelle, dettata dall’avanzare dell’età e dal numero, sempre più in diminuzione di religiose all’interno dell’ordine.

Monza, fine di un’epoca alla scuola di via Lario: passaggio di testimone tra sorelle Minime Oblate e l’associazione Young Thinkers School

Una sorta di passaggio di testimone presentato alle famiglie lo scorso venerdì, in occasione della seconda edizione della “cena in bianco” un tradizionale momento conviviale, di aggregazione che caratterizza l’avvio dell’anno scolastico. La cessione all’associazione è un’occasione che servirà per ampliare l’offerta formativa della storica scuola di via Lario mantenendo le risorse umane che storicamente lavorano all’interno dell’istituto dall’asilo nido sino alle medie. La nuova realtà si inserisce in un progetto che è già proiettato al futuro: un paio d’anni fa è stato presentato il Mof, modello organizzativo finlandese, che ha contribuito a migliorare la qualità dell’apprendimento degli alunni.

Monza, fine di un’epoca alla scuola di via Lario: «Noi, Minime Oblate, restiamo qui, vigileremo»

«Le risorse umane delle minime oblate sono poche, siamo in tre o quattro ancora attive – spiega sorella Tiziana Stefanelli – era giusto pensare che la scuola avesse la possibilità di potenziare il suo progetto formativo grazie ai docenti, che hanno fatto tantissimo. Così ci siamo messe a cercare qualcuno che ci potesse aiutare, la Provvidenza ci è venuta incontro con un gruppo di genitori che avevano nel cassetto un sogno e, quando sono arrivati qui, hanno visto che quel sogno poteva essere avverato. Volevamo trovare persone che condividessero i nostri valori e avessero voglia di potenziare la progettualità in corso. Li abbiamo trovati. Noi, Minime Oblate restiamo qui, ci siamo battute perché tutto restasse invariato, vigileremo sulla continuità dei progetti, cammineremo insieme, così la scuola potrà essere più qualificata e più grande».

Monza, fine di un’epoca alla scuola di via Lario: chi è l’associazione del terzo settore

Si tratta di un passaggio importante che consente al ramo scolastico di fare un salto di qualità restando legato alla tradizione.

Young Thinkers School è un’associazione del terzo settore formata da numerosi genitori, nata nel 1996 a Milano.

«Siamo un gruppo di genitori, ognuno con diverse competenze e con differenti esperienze – dice Filippo Agnello, presidente dell’associazione – ma con in comune un sogno: immaginare una scuola ideale per i nostri figli. Ci siamo guardati intorno fino a trovare la Tonoli. È stata un’illuminazione qui abbiamo trovato quel che avevamo in mente, abbiamo visto la passione degli insegnanti un’energia unica pensando che sono le fondamenta della scuola, con le Minime Oblate ci siamo trovati, condividiamo gli stessi valori e queste sono le basi per costruire qualcosa insieme. Il nostro impegno è mettercela tutta, sappiamo l’importanza dei genitori e avremo bisogno anche del loro supporto per migliorare per far sì che questa realtà, già positiva, sia davvero lo spazio ideale per il loro percorso di formazione».