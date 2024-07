Monza: famiglia occupa una casa disabitata in viale Lombardia, interviene la Polizia di Stato

Gli agenti della polizia di Stato insieme alla polizia locale di Monza sono intervenuti nella mattinata di giovedì 4 luglio in un’abitazione in viale Lombardia, a Monza, tra le vie Vittorio Veneto e Carlo Emanuele I, nel quartiere Triante, per un’attività di bonifica e liberazione di un immobile.

Qui era stata segnalata la presenza abusiva all’interno della casa di un nucleo famigliare di circa otto persone, tra cui anche bambini sotto i 14 anni di cui alcuni molto piccoli. Pare che la famiglia abbia occupato illecitamente la casa di proprietà privata già diverse settimane fa.

Una immagine dell’intervento diffusa dalla Questura di Monza

Monza, abitazione privata occupata: presenti anche dei minori

Insieme alle forze dell’ordine è intervenuto anche un mezzo dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso

pubblico. Mentre gli agenti hanno a lungo dialogato con gli abitanti della casa, offrendo la possibilità di una soluzione abitativa presso una comunità tramite i servizi sociali di Monza, gli operai hanno provveduto a sgomberare le stanze della villetta, che si sviluppa si due piani, liberandole dagli oggetti che erano stati portati all’interno, e a mettere in sicurezza l’immobile con assi di legno per impedire un ulteriore accesso.

Monza, la famiglia che ha occupato la casa ha rifiutato un alloggio in comunità

Al termine del lungo colloqui tra il capofamiglia e gli agenti della polizia di Stato, la famiglia che aveva occupato l’immobile ha rifiutato l’offerta di un alloggio in comunità. Mentre gli agenti della polizia di Stato hanno lasciato viale Lombardia nella tarda mattinata, la polizia locale è tornata poi sul posto anche nel pomeriggio di giovedì 4 luglio, per ulteriori accertamenti e per completare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della proprietà privata.