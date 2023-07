Monza: esposizione e ritiro rifiuti, cambiano gli orari nelle vie della Movida

In alcune vie di Monza da lunedì 24 luglio cambiano gli orari di esposizione dei rifiuti. Coinvolte le vie Bergamo, De Gradi, Pesa del lino, Talamoni, Spalto Maddalena e nelle piazze Santa Margherita e San Paolo per le quali il Comune ha scelto, consultando commercianti e residenti, di eliminare i passaggi serali assicurando maggiore sicurezza nelle strade con più intenso afflusso di persone.

Monza: esposizione e ritiro rifiuti, raccolta solo la mattina

L’esposizione dei rifiuti avverrà quindi in una sola fascia oraria (anziché due) per categoria di utenza: la mattina per le utenze domestiche, per i negozi no food, ma anche di generi alimentari e per i locali pubblici food chiusi la sera; notturna (alla chiusura delle attività) per i locali pubblici food aperti la sera. La raccolta è prevista quindi solo la mattina e conclusa entro le 11.

Monza: esposizione e ritiro rifiuti, i nuovi orari

I nuovi orari quindi prevedono esposizione dei rifisti dalle 5 alle 8 dal lunedì al sabato per le utenze domestiche con raccolta dalle 6 alle 10.30, dalle 6 alle 10 dal lunedì al sabato per negozi e locali pubblici food chiusi la sera con ritiro dalle 10 alle 11, alla chiusura entro le 6 del mattino dalla domenica al venerdì per locali pubblici food aperti la sera con ritiro dalle 6 alle 10.30 dal lunedì al sabato, per questi anche la domenica su richiesta al numero verde 800 77 49 99 o attraverso il portale Monzapulita. Il vetro viene riturato dalle 8 alle 10.30.

Monza: esposizione e ritiro rifiuti, tessili e sanitari con i nuovi orari

Il servizio di ritiro dei rifiuti tessili/sanitari (pannolini e pannoloni) verrà svolto, sempre dal lunedì al sabato, ma con i nuovi orari.