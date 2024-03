Monza: entrano dal concessionario, salgono su un’auto e fuggono

Hanno approfittato del fatto che alcuni operai erano intenti a effettuare alcuni lavori all’interno dell’area espositiva di un concessionario di viale Sicilia a Monza, strada ad alta concentrazione di rivendite di auto, e con la velocità di veri professionisti sono riusciti a mettere in moto una lussuosa auto nuova fiammante, non ancora targata, e sparire velocemente.

Monza: la fuga dal concessionario sotto gli occhi degli operai

È accaduto nella mattina di domenica 3 marzo e probabilmente sono stati gli stessi operai che, preoccupati e sbigottiti, sentito il “rombo” del motore e controllato cosa stava accadendo, hanno visto la vettura che spariva all’orizzonte: con ogni probabilità non hanno creduto ai loro occhi. I cancelli probabilmente sono stati lasciati aperti e per i malviventi è stato un gioco entrare, adocchiare la costosa auto, salire, metterla in moto e fuggire velocemente. Ai carabinieri della Compagnia di Monza, immediatamente allertati, il compito di indagare.