Monza e Villasanta: giovedì insieme nel ricordo di Antonio Currà ucciso a Copenaghen

Toto, lo chiamavano gli amici. Antonio Currà aveva 19 anni e studiava in un istituto tecnico di Monza. Quell’estate aveva deciso che era arrivato il momento di attraversare l’Europa, raggiungere Capo Nord, in Norvegia. Era l’estate del 2003.

Monza e Villasanta ricordano Antonio Currà: nel 2003 accoltellato a Copenaghen

“Un bravo ragazzo”, ricordava Dario Crippa dieci anni fa sul Giorno, uno che dopo avere lavorato di notte nel panificio di papà a Monza andava a portare qualche panino al senza tetto che dormiva nel Parco. Ma quell’estate aveva inseguito un suo sogno, lassù, nel Circolo polare artico. Un sogno che si è fermato in Danimarca, quando due ragazzi l’hanno preso a coltellate per un furto. Un furto che sarebbe valso loro una ventina di euro, quanto il ragazzo arrivato da Villasanta aveva in tasca.

Monza e Villasanta ricordano Antonio Currà: vent’anni dall’aggressione del 2003

Ne sono passati ora venti, di anni, da quella notte dell’8 agosto (martedì, nel 2003). Era arrivato a Copenaghen in inter-rail, una tappa del viaggio. Quella sera ha attraversato il difficile quartiere di Norrebro, dove è stato avvicinato da alcuni ragazzini di origine turca, 17 e 16 anni, coltello alla mano. Un primo colpo, il tentativo di fuga, l’accanimento poco oltre. Antonio muore in ospedale, dopo due interventi ospedalieri che non riescono a salvarlo.

Nel 2004 i due giovanissimi assassini sono stati condannati a 10 e 8 anni, pene ormai esaurite da tempo. All’epoca la Corte suprema aveva preso una decisione con pochi o nessun precedente. Ma non era finita: nel 2007 i due cugini omicidi erano in Turchia. Uno dei due uccise l’altro con due colpi di pistola alla testa.

Giovedì, vent’anni dopo l’omicidio, la famiglia di Antonio Currà sarà accolta, in municipio, ci saranno gli assessori dei due comuni del ragazzo, Monza e Villasanta, Andreina Fumagalli e Laura Varisco.