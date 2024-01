Monza e Brianza: super lavoro per i vigili del fuoco e la Befana

Super lavoro per i vigili del fuoco della Brianza in missione speciale con la Befana e un gran numero di bambini con le loro famiglie. Sabato 6 gennaio nelle caserme del territorio sono state organizzate molte iniziative per festeggiare.

Monza e Brianza: vigili del fuoco di Vimercate, Carate, Lissone e Lazzate

I vigili del distaccamento di Vimercate, accompagnati dalla vecchina, sono andati in visita all’ospedale per portare caramelle a tutti i bambini. Poi direzione teatro Binario 7 di Monza.

I vigili del distaccamento di Carate Brianza hanno avuto un gran da fare visto che oltre la Befana, anche Babbo Natale ha richiesto aiuto per distribuire tutti i regalini.

Nel distaccamento di Lissone una squadra molto particolare ha aiutato la Befana a scendere dalla finestra. A Lazzate invece è arrivata in sirena con un automezzo di nuova assegnazione.

Monza e Brianza: vigili del fuoco di Monza

Grande lavoro anche nella sede centrale di Monza: qui la Befana è stata salvata dai vigili del fuoco, a causa di un problema tecnico alla sua scopa magica, davanti a oltre 250 bambini che l’hanno salutata affrontando il percorso difficoltoso della “pompieropoli”. Infine il regalo più atteso, un sacchetto di caramelle.