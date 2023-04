Monza e Brianza, si ferma il mercato delle locazioni: case offerte e rimaste sfitte cresciute del 40%

Si ferma il mercato delle locazioni: nel primo trimestre del 2023 Monza ha visto aumentare il numero di case messe sul mercato e rimaste sfitte quasi del 40%. A livello regionale, a fronte di una domanda in calo del 6% rispetto allo scorso trimestre, lo stock di case disponibili in affitto è cresciuto di quasi il 10%: il mercato, secondo la rilevazione trimestrale dell’osservatorio del portale leader in Italia, Immobiliare.it, al momento appare quindi sostanzialmente ingessato. I prezzi sono stabili o in leggera crescita in tutto il territorio, con l’eccezione della provincia di Sondrio che perde il 33%. Riguardo al numero di immobili in affitto sul mercato, se i territori della città e della provincia di Brescia e delle province di Bergamo e Lodi mostrano dei cali consistenti, segnale di una forte domanda, al contrario, oltre a Monza (+39,7%), anche Cremona, Lecco e Pavia hanno uno stock, in crescita, di case messe sul mercato ma rimaste sfitte.

Osservatorio Immobiliare.it a livello regionale, compravendite: a Monza e in Brianza domanda alta

Passando alle compravendite, a livello regionale, i prezzi per chi compra casa in Lombardia, aumentano percentualmente di quasi il 3% e si attestano a una media di 2440 euro al metro quadro. Il numero di abitazioni invendute è aumentato di quasi 3 punti percentuali nel periodo (+7,3% rispetto allo scorso trimestre). In provincia di Monza e Brianza la domanda è alta (14,6%), soprattutto per chi vuole spostarsi da Milano, ma l’offerta risulta veramente scarsa: 3,9% è l’offerta sul mercato e la media di prezzo al metro è di 2625 euro, quasi 100 euro in più rispetto all’indagine del 2022. In provincia senza capoluogo, la domanda cala all’11,% con una media al metro quadro di 1848 euro.

Milano, invece, guardando a questo primo trimestre del 2023, ha l’affitto che cresce più delle compravendite, segnando un aumento del 3,3% nel prezzo delle locazioni, che toccano quota 21,6 euro/mq, mentre i prezzi di vendita si fermano al +0,7%, sfiorando i 5200 euro al metro quadro.

È stabile l’andamento dei prezzi medi richiesti da chi vende casa negli altri comuni come Cremona, Pavia e Bergamo, fanno eccezione i comuni di Lodi, Mantova e Sondrio che perdono il numero di richieste sulla domanda di affitto nell’ultimo trimestre.