Monza e Brianza: 15 Comuni per l’esercitazione Lambro 23

Sono quindici i Comuni di Monza e Brianza lungo l’asta del Lambro coinvolti sabato 25 marzo nell’esercitazione di protezione civile di rilevanza regionale denominata Lambro 23. Si tratta di Albiate, Arcore, Biassono, Briosco, Brugherio, Carate Brianza, Giussano, Lesmo, Macherio, Monza, Sovico, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza e Villasanta. L’inizio delle operazioni è previsto intorno alle 10.

Monza e Brianza: l’esercitazione di Protezione civile simulerà una alluvione come nel 2002

L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza e dal Comune di Monza e coordinata dalla Prefettura, simulerà un evento alluvionale molto simile a quello registrato sul territorio nel 2002. L’obiettivo primario è quello di offrire a tutte le autorità di protezione civile competenti di testare la relativa pianificazione attraverso una verifica dei sistemi di comando e coordinamento, dei mezzi e delle procedure di allertamento, nonché delle misure di messa in sicurezza della popolazione interessata. Alcune attività saranno semplicemente simulate mentre altre verranno realizzate “sul campo” secondo un documento costruito con la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali interessati.

Tutti i particolari saranno resi noti in una conferenza stampa in programma giovedì in Provincia.