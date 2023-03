La Protezione Civile è pronta all’esercitazione sul Lambro ad Albiate

Esercitazione di Protezione civile: simulazione della chiusura del ponte sul fiume Lambro. Sabato 25 marzo, il Comune di Albiate, con la collaborazione del Gruppo Volontari di Protezione civile di Carate Brianza, parteciperà ad un’esercitazione contro il rischio di esondazione del Lambro, su indicazione della Prefettura di Monza e della Brianza.Durante l’esercitazione che dovrà testare il sistema comunale di Protezione civile e la funzionalità del Piano comunale di Protezione civile, provinciale e della Prefettura di Monza e della Brianza, verrà simulata la chiusura del ponte sul fiume Lambro, insistente sulla strada provinciale 135 Seregno/Arcore, tratto denominato via IV Novembre.

La Protezione Civile è pronta e la simulazione dell’emergenza

La cittadinanza verrà informata con l’apposizione di segnaletica stradale e transenne. In tale occasione, verranno adottare delle modifiche alla viabilità in particolare tra Albiate e Sovico: il traffico veicolare proveniente dalla via Gatti (dal Comune di Sovico) in caso di necessità, verrà deviato sulla via Roma ed il traffico veicolare proveniente dalla via Roma (da Albiate) verrà deviato sulla via Gatti. L’addestramento servirà per mettere in campo uno scenario tipo per capire come la macchina operativa si mette in moto e come funziona il suo coordinamento dal momento che sono coinvolte diverse istituzioni. Una giornata particolare che consentire a tanti volontari della Protezione civile di effettuare un aggiornamento quale importante adempimento nell’ambito della normativa in caso di emergenza e consente di verificare il dispositivo di sicurezza sul territorio a presidio della pubblica incolumità. L’Esercitazione costituirà una vera e propria sperimentazione coinvolgendo positivamente tutti gli Enti preposti e la popolazione locale sensibile alle esigenze di Protezione civile. Il Comune di Albiate rende noto che in caso di effettiva impraticabilità del ponte sul fiume Lambro, a causa di una eccezionale alluvione, l’alternativa per attraversare sul versante Triuggio/Arcore, sarà quella di proseguire lungo la Sp n.6 Monza/Carate ed attraversare il fiume sul Ponte di Realdino in direzione di Besana in Brianza.Per informazioni è possibile contattare il comando della Polizia Locale di Albiate presso gli Uffici di via Salvadori oppure via mail agli indirizzi di posta elettronica: polizialocale@comune.albiate.mb.it.