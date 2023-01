Monza e Arcore tappe della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani

Si apre mercoledì 18 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Tanti i momenti di incontro e dialogo, guidati quest’anno dal comune slogan “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”, tratto dal libro del profeta Isaia.

Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: apertura a Cantù per la zona quinta

La diocesi di Milano ha previsto appuntamenti differenti in ciascuna della zone pastorali. Per quanto riguarda la zona quinta di Monza sono tre gli incontri in programma. Si inizia il 18 gennaio, alle 20.45, nella basilica di San Vincenzo, in via San Vincenzo a Cantù, con un momento di preghiera comune che aprirà la settimana che si chiuderà il 25 gennaio.

Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: giovedì fiaccolata a Monza

L’appuntamento clou sarà giovedì 19 gennaio con la fiaccolata e la celebrazione ecumenica della Parola che si svolgerà a Monza. Il ritrovo è per le 20.45 davanti alla chiesa ortodossa rumena di via Guarenti. Da qui partirà la fiaccolata che percorrerà le vie del centro storico fino al duomo. Qui si svolgerà la celebrazione ecumenica della Parola insieme ai fedeli ortodossi e copti, organizzatori della manifestazione.

Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: venerdì preghiera a Bernate di Arcore

Il terzo appuntamento in calendario per la nostra zona pastorale è in programma a Bernate di Arcore, nella chiesa di Santa Maria nascente, in piazza papa Luciani. Qui venerdì 20 gennaio, alle 21, si potrà partecipare a un nuovo momento di preghiera dedicato all’intenzione dell’unità dei cristiani.

Molto più ricco è il programma pensato per la città di Milano dal Consiglio delle Chiese cristiane di Milano, in collaborazione con la diocesi. Tutto il calendario degli eventi, dei momenti di preghiera e dei confronti è disponibile sul sito della Chiesa di Milano.