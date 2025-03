Erano chiusi in un borsa-trasportino, apparentemente in buone condizioni di salute. Due cagnolini sono stati ritrovati dalla polizia locale di Monza nel tardo pomeriggio di domenica 30 marzo in una via del quartiere San Donato.

Entrambi privi di microchip, sono stati accuditi dagli agenti e affidati alle cure di un centro specializzato. Agli agenti non è stato possibile risalire all’autore dell’abbandono.