Monza: donne del Pd, il dipinto di Gentileschi per celebrare l’8 marzo

Il celebre dipinto “Giuditta e Oloferne” di Artemisia Gentileschi fa da filo conduttore alla serata ideata dalle esponenti del Pd monzese per ricordare in occasione dell’8 marzo il ruolo che le donne hanno avuto e hanno in tutti i campi.

Monza: donne del Pd, venerdì sera al centro civico Cederna con “Giuditta e Oloferne”

Venerdì sera, alle 21 al centro civico Cederna, la consigliera comunale Giulia Bonetti racconterà il quadro realizzato dall’artista nel 1620, il suo collega Lorenzo Gentile presenterà gli strumenti giuridici a disposizione delle vittime di violenza di genere mentre Antonetta Carrabs, Raffaella Fossati e Silvia Messa interpreteranno alcune letture sceniche.

Monza: donne del Pd, l’iniziativa simbolica in programma ad aprile

Le azioni delle democratiche per la rivendicazione della parità salariale, la redistribuzione del ruolo di cura e la lotta alla violenza proseguirà con una iniziativa simbolica: in aprile, in occasione del dibattito sulla mozione con cui Sarah Brizzolara proporrà di dedicare il piazzale della stazione alle “madri costituenti”, regaleranno a tutti i consiglieri una copia del libro “Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione” di Angela Iantosca e Romano Cappelletto, pubblicato dalle Edizioni Paoline.

L’intitolazione del piazzale alle madri costituenti, così come quella ad Aurelia Josz del viale nel Parco che conduce alla Scuola Agraria approvata dall’aula alcuni mesi fa, punta a ridurre l’abisso tra le 24 vie di Monza dedicate alle donne e le oltre 300 a uomini su circa 700.