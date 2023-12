Monza, doni dei Carabinieri al Comitato Verga: due “mattonelle” per i Babbi natale in divisa

Centoventi graziosi pacchettini avvolti dalla colorata carta natalizia per i piccoli degenti dell’oncologia pediatrica del Comitato Maria Letizia Verga. Una tradizione che si rinnova dal 2008 grazie ai Babbi Natale in divisa. Il presidente della Sezione di Monza e Coordinatore Provinciale di Monza e Brianza dell’Associazione Nazionale Carabinieri Vito Potenza, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Monza, il Maggiore Emanuele D’Onofri, insieme a una delegazione di Carabinieri in servizio e in congedo di Monza hanno regalato giovedì mattina un momento di gioia ai bimbi ammalati.

Ad accoglierli vi erano, tra gli altri il professor Andrea Biondi, direttore scientifico dell’Irccs San Gerardo e direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di Milano-Bicocca e Aida Andreassi, direttrice sanitaria della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

«La presenza di realtà civili e militari all’interno di questa realtà – ha sottolineato Biondi – ci fa sentire la vicinanza della comunità. È importante che tutti comprendano l’importanza della ricerca. I genitori dei nostri bambini lo hanno già imparato. La ricerca è la speranza davanti all’insuccesso, è la possibilità di poter guarire un bambino in più».

E proprio per dare più spazio ai ricercatori sarà realizzata già a partire dal prossimo anno una struttura a forma di torre.

Nell’occasione il Comitato Maria Letizia Verga ha inaugurato due “mattonelle” dedicate alla Associazione Nazionale Carabinieri di Monza e al Comando Provinciale di Monza nella bacheca che ricorda tutti coloro che si sono sempre dimostrati vicini ai piccoli degenti nel corso degli anni. I regali erano accompagnati dai biglietti di auguri, appositamente preparati per ogni singolo bambino, dai detenuti del Gruppo di Arteterapia della Casa di Reclusione di Milano Bollate.