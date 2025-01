Monza: don Burgio parla a ragazzi e genitori di “Regole & Libertà”

“Regole & Libertà – Un confine che chiede a genitori e figli di rischiare”. È il titolo dell’incontro che si svolgerà martedì 14 gennaio alle 21 al cineteatro Triante di Monza, in via Duca d’Aosta 8/A.

La serata prevede l’incontro con don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e anche fondatore e presidente dell’associazione Kayròs: a condurre la conversazione con lui ci sarà la giornalista Elisabetta Soglio

. L’evento è stato organizzato dall’istituto comprensivo Don Milani e in particolare dalla scuola Leonardo Da Vinci e dalla Consulta del quartiere 8. La serata, rivolta a genitori e docenti ed a tutti gli educatori, è a ingresso libero.