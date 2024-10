Monza: domenica di mercato in centro, le bancarelle recuperano la Liberazione

Domenica 6 ottobre, dalle 8 alle 18, piazza Trento e Trieste a Monza sarà animata dagli operatori del mercato non alimentare che potranno recuperare la sospensione del 25 Aprile. Bancarelle anche in piazza Centemero e Paleari e in via Passerini.

Monza: domenica di mercato in centro, disposizioni e divieti

Per lo svolgimento del mercato dalle 6 alle 21 è sospesa la Zona a Traffico Limitato dei varchi in via Piermarini, via Passerini e largo IV Novembre. È anche vietata la sosta con rimozione forzata nelle aree adibite a parcheggio in via Passerini, su entrambi i lati.