Monza, dice di dover andare in bagno e ruba un tablet dal ripostiglio del bar: rintracciato a arrestato

Entrato in un bar nei pressi della stazione di Monza dicendo di dover utilizzare i servizi igienici si sarebbe appropriato di un tablet nel locale ripostiglio del locale per poi darsi alla fuga. Il presunto responsabile del furto, un 26enne di origini tunisine, è stato poco dopo identificato da una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato e arrestato.

Monza, ruba il tablet nel bar in zona stazione: 26enne arrestato

L’episodio è avvenuto nella prima mattinata di martedì 12 marzo. Alla Centrale Operativa della Questura di Monza è giunta una segnalazione del furto: grazie alla descrizione fornita dalla vittima e diramata successivamente agli Agenti della Polizia di Stato delle Volanti presenti sul territorio, la pattuglia in zona è riuscita a rintracciare il 26enne poco distante dall’attività in cui si era consumato il furto. Perquisito, addosso all’uomo è stata trovata la refurtiva.

Monza, ruba il tablet nel bar in zona stazione: sottoposto a giudizio direttissimo

Accompagnato negli Uffici della Questura per l’identificazione è emerso che lo straniero, senza fissa dimora, sarebbe stato già noto per reati contro il patrimonio e non avrebbe ottemperato a un provvedimento giudiziario che gli vieta la dimora nelle provincie di Milano e Monza. Al giudizio direttissimo il giudice ha convalidato dell’arresto disponendo il rinvio dell’udienza al 18 marzo.