Monza e la sicurezza: corso Milano, al via i lavori per eliminare i sottopassi pedonali

I due sottopassi di corso Milano a Monza saranno eliminati: tra pochi giorni partiranno i lavori per la chiusura dei collegamenti pedonali che da anni si sono trasformati in un luogo di spaccio e di degrado. L’annuncio dell’intervento, atteso dai residenti e dai negozianti della zona, è stato dato martedì dal sindaco Paolo Pilotto: «Corso Milano cambierà faccia – ha affermato – l’area delle scale diventerà una aiuola e cancelleremo quella bruttura. Abbiamo modificato il progetto iniziale per assicurare l’accessibilità ai tecnici nel caso dovessero intervenire sui sottoservizi» magari per riparare qualche guasto.

Monza: riaccesi anche i lampioni sulla passerella di via San Gottardo

Il Comune, ha aggiunto, ha rimesso in funzione le luci sulla passerella di via San Gottardo rimasta al buio per diversi mesi: «Lì la responsabilità dell’illuminazione è di Rfi – ha spiegato – abbiamo, comunque, chiesto ad Acinque di sostituire le lampade per garantire la sicurezza dei pedoni. Ora verificheremo chi dovrà pagare la manutenzione».

La maggior parte delle lampade, ha aggiunto, era spenta non a causa di guasti ma in seguito a vandalismi: in più occasioni in consiglio comunale gli esponenti della minoranza hanno sollecitato la giunta a ripararle in quanto molte persone non percorrevano più la passerella sia perché il buio la rendeva insidiosa sia per la presenza di individui poco raccomandabili.

La luce è tornata anche in via Cortelonga dove sono stati aggiustati i giunti ammalorati che provocavano il cattivo funzionamento dei lampioni. Martedì Pilotto ha rassicurato i tanti pensionati che praticamente quotidianamente si riuniscono sulle panchine in piazza Roma: nei prossimi giorni saranno sostituite le piante secche rimosse di recente dai giardinieri.