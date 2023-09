Monza, controlli antidroga dal centro ai quartieri: 24 identificati e sequestri

Identificate 24 persone e sequestrati 30 grammi di hashish a Monza nei controlli antidroga che la polizia locale ha attutato contro spaccio e degrado nella notte tra sabato 23 e domenica 24 settembre.

Monza, controlli antidroga dal centro ai quartieri: in aree oggetto di esposti e segnalazioni

Polizia Monza controlli anti droga: largo Mazzini

Sotto osservazione le aree della città oggetto di esposti e segnalazioni. Quattro operatori dell’ufficio Nucleo operativo sicurezza territoriale (Nost), tra cui il nucleo cinofili, hanno svolto controlli in via Romagna e via Toscana; nel giardino via Goldoni davanti alla scuola Puecher; nei giardini di via Artigianelli e via Campini; in largo Mazzini e via Italia; in area Cambiaghi; in vicolo della Signora; in via San Gottardo, in piazza San Paolo e in via Enrico Da Monza.

Monza, controlli antidroga dal centro ai quartieri: via San Gottardo

Polizia Monza controlli anti droga

È in queste ultime tre aree che gli agenti hanno rilevato il consumo e il presunto spaccio di stupefacenti: nei pressi della passerella pedonale di via San Gottardo, sono stati identificati 20 ragazzi mentre l’unità cinofila ha ritrovato 1,43 grammi di hashish a terra, 4,94 grammi sul muretto appena lanciata, 3,88 grammi addosso un ragazzo, 0,99 grammi nascosta nei pantaloni di un minorenne.

Due ragazzi maggiorenni sono stati segnalati alla Prefettura di Monza e della Brianza per detenzione di stupefacenti per uso personale; lo stesso iter ha riguardato un minorenne, poi riaffidato a uno dei genitori, nel frattempo arrivati sul luogo della perquisizione.

Monza, controlli antidroga dal centro ai quartieri: piazza San Paolo

In piazza San Paolo è stata effettuata un’ispezione con il cane antidroga che ai piedi di un albero, circondato da panchine occupate da una decina di ragazzi, ha segnalato la presenza di pezzi di hashish a loro volta confezionati per un totale di 5,66 grammi, con una dose di 0,76 grammi abbandonata vicino alle panchine. La suddivisione in dosi, la quantità e la modalità d’abbandono hanno fatto presupporre l’uso non esclusivamente personale.

Polizia Monza controlli anti droga: piazza San Paolo

Monza, controlli antidroga dal centro ai quartieri: giardini del Nei

Nel piazzale e nei giardini del centro polisportivo Nei in via Enrico Da Monza, invece, gli agenti hanno trovato una dozzina di persone divise in due gruppi, di cui 4 identificate. L’unità cinofila ha segnalato la presenza di 1,06 grammi di hashish nella tasca di un cittadino straniero, anch’esso segnalato alla Prefettura. Il cane, infine, ha ritrovato abbandonati al suolo 4,09 grammi e 7,28 grammi di hashish in punti diversi.

Monza, controlli antidroga dal centro ai quartieri: «Monitoraggio del territorio»

«Prosegue il lavoro di monitoraggio del territorio – commenta l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Ambrogio Moccia – e di presidio delle vie e delle piazze della città. Uno strumento fondamentale per contrastare il degrado urbano e per garantire ai monzesi una città più sicura».