Monza, controllate 98 persone e 35 veicoli: multa per il passeggero minorenne non in sicurezza

Due servizi straordinari di polizia in settimana a Monza in centro e nei pressi della stazione ferroviaria, via Artigianelli, piazza Diaz, piazza Mazzini e piazza Indipendenza. Sono state controllate 98 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, effettuati cinque posti di controllo e controllati 35 veicoli.

Monza, controllate 98 persone e 35 veicoli: multato anche un peruviano che ha fatto pipì in strada

Da segnalare la presenza in piazza Duomo come deterrente sulle compagnie che si ritrovano e abbandonano bottiglie sotto i portici, un cittadino egiziano trovato con il foglio di via e un peruviano che beveva birra multato per 500 euro per aver fatto pipì in strada, dietro a una macchina.

Nei controlli in corso Milano e via Borgazzi sanzionato un automobilista che trasportava un minore senza averlo assicurato al seggiolino di sicurezza.