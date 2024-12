Monza, confermato: mercato in piazza Cambiaghi sabato 21 dicembre, il 28 l’alimentare

Monza, il mercato tornerà in piazza Cambiaghi sabato 21: giovedì gli ambulanti hanno montato per l’ultima volta i banchi in via Pellettier dove si sono trasferiti a fine giugno, quando nell’area di 6.100 metri quadri sono cominciati i lavori per il rifacimento della pavimentazione. Sabato 14 gli operatori hanno effettuato le prove per verificare la funzionalità della mappa delle postazioni disegnata nei mesi scorsi dagli uffici del Comune in collaborazione con i loro delegati: «È andato tutto bene – afferma Rocco Spicci, il rappresentante degli ambulanti dell’area Cambiaghi in Confcommercio – la collocazione sarà simile a quella precedente in modo da agevolare il nostro lavoro e non disorientare i cittadini». «Siamo contenti di tornare in piazza – aggiunge – e lo sono anche i nostri clienti in quanto, a differenza di quel che accade in via Pellettier, potranno parcheggiare più agevolmente: ringraziamo l’amministrazione per averci fatto questo regalo di Natale».

Monza, mercato in piazza Cambiaghi: soddisfatti gli ambulanti che ringraziano l’amministrazione per il regalo di Natale

Gli utenti del mercato alimentare del giovedì dovranno aspettare il 2 gennaio per ritrovare in piazza i loro fornitori di fiducia: il 26, giorno di Santo Stefano, l’appuntamento settimanale sarà sospeso mentre l’area si riempirà nuovamente di bancarelle sabato 28. Gli operai che hanno rimosso la pavimentazione in pietra e steso l’asfalto stampato torneranno in Cambiaghi in primavera, quando le temperature si rialzeranno, per realizzare le decorazioni che richiameranno i profili degli edifici circostanti. Nelle prossime settimane saranno, tra l’altro, completate e piantumate le aree verdi che delimitano il perimetro e saranno collocate alcune panchine. «Consegniamo alla città una piazza sicura – commenta il sindaco Paolo Pilotto – in meno di un anno abbiamo acquisito la proprietà dell’area, approvato il progetto ed effettuato i lavori» del valore di 1.100.000 euro.

Monza, piazza Cambiaghi: parcheggi dal 2025 ma con modalità da definire

Nel corso del 2025, inoltre, sarà riattivato il parcheggio di superficie con modalità che, fanno sapere dal Comune, sono «in corso di definizione». La giunta dovrà, tra l’altro, individuare la superficie da destinare alla sosta e le tariffe da applicare. Le risposte vaghe fornite finora in consiglio comunale dall’amministrazione sul futuro del posteggio hanno indispettito più di un esponente dell’opposizione: giovedì 12 Marco Monguzzi di Fratelli d’Italia ha depositato una richiesta di accesso agli atti per conoscere la documentazione relativa alla convenzione per il passaggio di proprietà dell’area firmata dall’ente con la Edilcentro, la società che gestisce il parcheggio interrato. «Non è stata fatta chiarezza – afferma – sulla modalità di utilizzo della piazza».