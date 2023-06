Monza Comics porta grandi e piccini tra Star Wars, il Trono di Spade e Hogwarts in Villa Tittoni a Desio

Il 17 e il 18 giugno arriva alla Villa Tittoni di Desio il Monza Comics, un evento per tutte le età e ricco di attività di ogni tipo. “Saranno due giorni all’insegna della magia, dell’avventura e del divertimento” spiega Emanuela Facciolo, addetto stampa. Infatti, i partecipanti potranno immergersi nell’atmosfera spaziale, con lo spettacolo a luci laser di Star Wars; in un’epoca medievale, entrando in una delle aree tematiche dedicata al Trono di Spade, o ancora, potranno sentirsi per un istante ad Hogwarts, per le attività più attese, quelle di Harryland: una serie di laboratori che tratteranno il mondo delle creature magiche, degli incantesimi e delle forze oscure. Villa Tittoni, che dal 2012 ospita festival e concerti, in queste due sere cambierà aspetto con le sue aree tematiche: oltre alla sua sala gotica trasformata in una piazzaforte per il trono di spade, a cura del gruppo “De Heroes” ci sarà una sala dedicata ai supereroi, una per Star Wars con i “Florence Knights”, un’altra ancora a cura di “Tau-Letti e Riletti” per i giochi da tavolo e, per tutti i curiosi, un’area dedicata ai fumettisti e agli illustratori indipendenti.

Monza Comics e gli ospiti della kermesse

Saranno molti gli ospiti oltre a quelli già citati, per esempio Angelo Maggi, attore e doppiatore, voce italiana di Iron Man, Tony Stark, Winchester dei Simpson; Corrado Roi, Fernando Caretta e Francesco Dossena, tre disegnatori dello staff dell’Inquilino di Craven Road 7, che presenteranno insieme a Gianluca Curioni, grande collezionista di Dylan Dog, la rassegna “I maestri dell’incubo”, per ripercorrere la storia di questo grandioso fumetto. Come per ogni evento che si rispetti ci sarà spazio per la musica. Monza Comics accoglierà i Gem Boy, da Bologna, che con un rock demenziale divertiranno il pubblico, anche con cover inedite; sarà presente Gax Win, un nerdofonista vincitore del Cartoon Music Contest di Lucca, che con il suo sax interpreterà sigle di varie serie e videogiochi. Con il “The Princess Party Show – Musical Theatre Concert” si potrà rivivere la propria infanzia con le melodie delle fiabe. I biglietti sono disponibili a €5 per i bambini dai 4 agli 11 anni, i bambini sotto i 3 anni entreranno gratuitamente, per gli adulti il prezzo sarà di €10 in loco e di €7 online. Sono disponibili i laboratori per i bambini dai 6 ai 12 anni, il prezzo di €20 online e €25 in loco. Ogni laboratorio può accogliere fino a 15 giovani alla volta, per un totale di 60 allievi ogni 2 ore.