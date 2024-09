Non da dicembre, ma dal 29 ottobre fino a fine anno: per cinque settimane i monzesi potranno ritirare la fornitura annuale dei sacchi per la raccolta differenziata nei dieci centri di distribuzione nei quartieri con tessera sanitaria o con un proprio documento d’identità. Le utenze non domestiche potranno invece ottenere i sacchi rossi con il tag per il secco residuo.

Monza: come cambia la distribuzione dei sacchi per la differenziata, i numeri

Si tratta dei sacchi rossi per il secco residuo in quantità variabile a seconda del nucleo famigliare (52 per 1 o 2 componenti; 78 per 3 o 4 componenti e 130 sacchi per 5 o più componenti) e di 52 gialli da 110 litri per plastica e lattine.

Sono coinvolti tutti i residenti o i domiciliati a Monza e i titolari della Tari: in tutto 51.418 utenze domestiche registrate e 4.718 non domestiche.

Monza: come cambia la distribuzione dei sacchi per la differenziata, dieci punti di distribuzione

La posizione dei punti di distribuzione sarà consultabile a breve sul portale www.monzapulita.it e dovrebbero corrispondere ai centri civici.

Le persone con difficoltà motorie, che non abbiano la possibilità di delegare qualcuno, possono richiedere la consegna dei sacchi a domicilio: per loro sarà messo a disposizione un apposito numero verde.

Monza: come cambia la distribuzione dei sacchi per la differenziata, come fare fino al 29 ottobre

Fino al 29 ottobre, chi avesse necessità di ritirare i sacchi può rivolgersi ogni sabato mattina ai due punti aperti dalle 9 alle 13: in via Carrà nella sede dell’Impresa Sangalli e da sabato 13 settembre al Centro Civico Liberthub di viale Libertà, che può contare sul parcheggio di via Modigliani.

Questo dovrebbe aiutare a smaltire le code lamentate da molti cittadini rimasti ad attendere sotto il sole per il ritiro in via Carrà, col rischio anche di tornare a casa a mani vuote.

Monza: come cambia la distribuzione dei sacchi per la differenziata, la novità dal 2025

Una novità ancora più decisiva è in arrivo nel 2025: il Comune di Monza sta avviando le procedure amministrative per introdurre la distribuzione automatica annuale dei sacchi attraverso 10 erogatori installati in luoghi facilmente accessibili e sicuri.

«Ringrazio i cittadini che si impegnano ogni giorno a ridurre gli sprechi: grazie al loro impegno otteniamo dati sempre migliori sulle percentuali di raccolta differenziata. La condivisione costante sull’educazione ambientale e sul senso civico, l’invito ripetuto a non abbandonare i rifiuti domestici, l’impegno quotidiano della Amministrazione per migliorare la realizzazione del contratto di spazzamento e raccolta potranno ulteriormente contribuire a rendere Monza una città più pulita», ha detto il sindaco Paolo Pilotto.

Monza: come cambia la distribuzione dei sacchi per la differenziata, le utenze non domestiche e i condomini

Per le utenze non domestiche, il numero di sacchi rossi è di 52 unità da 110 litri. Gli amministratori condominiali, infine, possono ritirare 52 sacchi di cortesia condominiali.