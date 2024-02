Gran colpo di fortuna per un monzese che nel pomeriggio di mercoledì ha acquistato un Gratta e Vinci. Un cliente abituale di un bar di via Bertacchi che non ha trovato un tagliando della solita serie e allora ne ha scelto uno dei “Nuovo 20X” dal costo di 5 euro.

Monza: cinquantenne gratta e vince 500mila euro, 21 il numero fortunato

Gli è andata bene perché ha vinto 500mila euro. Li ha vinti con il numero 21 che probabilmente diventerà il suo numero preferito.

Incredulo l’uomo, un operaio cinquantenne è specificato nella nota dell’agenzia Agimeg, ha chiesto ai baristi di verificare la vincita, poi la bella conferma.