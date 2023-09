Monza, ciclista cade nel parco: ipotesi malore, soccorso in codice rosso

Non sarebbe stato un investimento bensì un malore la causa della rovinosa caduta dalla bicicletta di un uomo, venerdì attorno alle 11 a Monza, lungo il viale di Vedano, la strada interna al Parco perpendicolare a viale Mirabello. Un’uscita di strada dalle conseguenze gravi.

Monza: la ciclista in codice rosso al San Gerardo per un trauma cranico

Il ciclista, 76 anni di Monza, è stata trasportato all’ospedale in codice rosso dopo aver rimediato un trauma cranico e a un arto superiore. È ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva neurochirurgida.

Sul posto, oltre che un’automedica e un’ambulanza inviate dal 118, anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto.

(* articolo modificato e aggiornato)