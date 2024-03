Monza, bar-discoteca chiuso e multa di 10mila euro: “Cibi mal conservati e mancanza di igiene”

Chiusura temporanea “per mancanza dei requisiti di igiene” della attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande all’interno di un bar-discoteca alla periferia di Monza. L’ha ordinato personale della Ats Brianza intervenuto insieme a operatori della Polizia di Stato e della Polizia locale nell’ambito dei controlli straordinari del territorio organizzati dalla Questura di Monza e della Brianza, lo scorso fine settimana. Effettuate in particolare verifiche in attività commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande.

Monza: il controllo nel locale alla periferia da parte della Polizia e personale Ats

Il gestore della discoteca, un 49enne, che si è visto comminare una sanzione di 10mila euro. Durante i controlli è stata riscontrata anche la “mancanza delle procedure imposte dalla legge per la manipolazione in sicurezza degli alimenti”, trovati “in cattivo stato di conservazione”, compresa “la contaminazione di allergeni” nonché “l’assenza delle informazioni destinate ai consumatori”. Tutti gli avventori presenti, dopo il controllo documenti, sono stati invitati a lasciare il locale. L’esercizio commerciale, dicono dalla Questura: “rimarrà chiuso fino al ripristino dei requisiti mancanti.”

Monza: sanzione di 200 euro anche al titolare di un bar in zona stazione

Sempre nell’ambito dei controlli, ancora in città, in zona stazione, è stato sottoposto a controllo un bar che non sarebbe risultato essere in regola rispetto alle norme riguardanti la conservazione degli alimenti e delle condizioni igienico-sanitari dei locali cucina. Al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 200 euro.