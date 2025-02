Monza: “C’è un ferito davanti alla stazione”, la Polizia locale indaga

Un 31enne è stato trasportato venerdì 14 febbraio al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo dopo essere rimasto ferito, presumibilmente dopo un violento litigio, davanti alla stazione ferroviaria, in via Arosio. L’ambulanza è giunta sul posto insieme a una automedica su richiesta della Polizia locale, intervenuta per prima sul posto in seguito a una segnalazione alla centrale operativa, attorno alle 18.35, di una aggressione.

Monza, una persona soccorsa in via Arosio: forse ferita durante un violento litigio

Sul posto dal Comando di via Marsala sono state fatte convergere più pattuglie e al loro arrivo gli agenti hanno trovato presente solo la persona rimasta ferita, caricata in ambulanza e trasportata all’ospedale. Dalle prime indagini svolte si tratterebbe di un alterco tra il ferito e un’altra o altre persone al quale, dicono dalla Locale, probabilmente hanno assistito più presenti che all’arrivo delle pattuglie si sono dileguati. In corso ulteriori approfondimenti.