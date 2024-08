Monza, cattivi odori dalla rete idrica? Pronto l’intervento risolutivo di Brianzacque

Cattivi odori dalla rete idrica di Monza? La causa è stata trovata in un pozzo di captzione e prontamente risolto dai tecnici di Brianzacque, dopo una serie di verifiche e approfondimenti durante il finesettimana.

Monza, cattivi odori dalla rete idrica e il cedimento di un pozzo di captazione

“Domenica 11 agosto i tecnici di BrianzAcque, dopo gli interventi svolti, hanno comunicato la risoluzione della problematica del cattivo odore segnalato e riscontrato presso alcune utenze di Monza – ha fatto sapere l’azienda che gestisce il servizio idrico in tutta la Provincia -.La causa è stata individuata nel cedimento di un pozzo di captazione in profondità, che ha determinato parziale torbidità e odore nell’acqua. É pertanto possibile escludere qualsiasi contaminazione esterna. Il pozzo è stato escluso dalla rete di distribuzione già nella giornata di ieri. Si conferma, pertanto, che l’acqua distribuita risulta essere inodore e può tranquillamente essere utilizzata dai cittadini per il consumo abituale”.