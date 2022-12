Monza Brianza, l’influenza è in anticipo: picco a gennaio

L’influenza stagionale quest’anno gioca d’anticipo. Lo sanno bene i medici di medicina generale di Monza e Brianza che in questi giorni sono subissati dalle chiamate dei pazienti che fanno i conti con febbre, dolori e spossatezza.

Monza Brianza, influenza da non sottovalutare

«Noi medici di medicina generale siamo i primi ad essere contattati alla comparsa dei sintomi – spiega Carlo Maria Teruzzi, presidente dell’Ordine dei Medici di Monza e Brianza – l’influenza è una malattia seria da non sottovalutare che può essere anche letale per le sue complicanze in soggetti fragili. Negli ultimi due anni con le restrizioni Covid e l’uso delle mascherine praticamente non ci siamo accorti dell’influenza stagionale, mentre quest’anno è arrivata in anticipo con particolare forza».

I più colpiti sono i bambini: «Per loro l’incidenza è alta – proegue Teruzzi – sia perché non sono vaccinati, sia perché per la tenera età il loro organismo non ha mai fatto i conti con il virus influenzale».

Monza Brianza, influenza: medici pronti

Sulla precocità della comparsa dell’influenza 2022 il presidente dell’ordine dei medici però avverte: «Eravamo preparati – dice – perché avevamo a disposizione i dati dell’altro emisfero. Nei mesi invernali di Brasile e Argentina, ovvero durante la nostra estate, l’influenza si è presentata con tre settimane di anticipo. Esattamente come da noi dove normalmente si manifesta a fine dicembre e invece abbiamo visto i primi casi già a metà novembre».

Monza Brianza, influenza: e c’è sempre il covid, con gli stessi sintomi

A complicare le cose c’è la recrudescenza anche dell’infezione da Covid: «Presentano gli stessi sintomi – spiega Teruzzi – febbre, astenia, sintomi respiratori, mal di gola, tosse, raffreddore. L’unico modo per capire se si tratta di Covid o influenza è eseguire il tampone e quindi scegliere la cura di conseguenza. Per l’influenza stagionale basta il riposo e paracetamolo quando la febbre supera i 38 gradi nell’adulto».

Con una settimana di riposo si guarisce, mentre il Covid può lasciare strascichi anche una volta che il tampone risulta negativo: «Stiamo osservando che dolori e spossatezza permangono a lungo».

Monza Brianza, influenza: attenzione ai fragili

Attenzione massima in questi giorni per gli anziani e i soggetti fragili: «Non bisogna mai dimenticare che le complicanze da influenza comportano migliaia di vittime ogni anno in Europa – prosegue Teruzzi – per questo è fondamentale proteggersi con il vaccino. La vaccinazione anti influenzale è assolutamente necessaria per gli anziani, ma anche i pazienti oncologici, chi soffre di malattie cardio polmonari o metaboliche, ma anche i giovani pazienti psichiatrici. Io la consiglio anche ai bambini, dai 6 mesi in su oggi sono disponibili vaccini spray pensati per la fascia pediatrica».

Monza Brianza, influenza: picco a gennaio

Dall’ospedale San Gerardo di Monza si conferma questo trend: «Il picco è atteso all’inizio di gennaio – spiega Paolo Bonfanti, direttore delle malattie infettive all’Asst – mentre di solito si verificava a cavallo tra gennaio e febbraio e già ora vi sono numerosi casi, soprattutto tra i bambini che sono scarsamente immuni, visto che negli ultimi due anni non sono venuti a contatto con il virus».