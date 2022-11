Seregno: il bilancio di “Farmacia per i bambini” per Francesca Rava

Tre farmacie su tredici a Seregno hanno aderito alla decima edizione di “Farmacia per i bambini”, promossa dalla fondazione Francesca Rava-Nph Italia, che si è conclusa sabato 26 novembre, con lo scopo di sensibilizzare sui diritti dei bambini e raccolta di farmaci e prodotti baby-care per i minori in povertà in città.

Seregno: il bilancio di “Farmacia per i bambini”, tre adesioni

In prima fila la farmacia Santa Valeria di Masera di via Garibaldi che partecipa all’iniziativa sin dal primo anno. Nelle ultime edizioni si sono aggiunte la Nuova farmacia Gilardelli di piazza della Concordia e la “San Salvatore Hippocrates” di via Montello.

Seregno: il bilancio di “Farmacia per i bambini”, il tema della campagna

Il tema cardine della campagna, con Martina Colombari come testimonial, era One Planet, One Health, all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale.

Giuseppe Masera, titolare dell’omonima farmacia si è detto soddisfatto della campagna di sensibilizzazione: “I miei clienti o tutte le persone che sono entrate in farmacia hanno risposto in modo generoso. È stato un successo, in questa decima edizione più degli anni passati. Stavolta la campagna è stata più sentita e molto partecipato, tanto che anche due volontari della Croce Rossa e due dell’istituto Pozzi di Via Alfieri, a turno, hanno trascorso qualche giorno in presenza in negozio. Abbiamo raccolto 225 pezzi tra pannolini, prodotti dell’infanzia, creme, antinfluenzali, omogeneizzati e altri prodotti”.

Seregno: il bilancio di “Farmacia per i bambini”, generi raccolti per la San Vincenzo cooperativa sociale istituto Pozzi

Alla Nuova Gilardelli i prodotti offerti sono stati oltre cento tanto da riempire tre scatoloni e così pure alla San Salvatore. I generi raccolti sono stati tutti consegnati alla responsabile della San Vincenzo cooperativa sociale istituto Pozzi, che accoglie bambini e famiglie in stato di bisogno. Sul territorio nazionale sono state 2.500 le farmacie che hanno aderito.