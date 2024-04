È di 64.132.485,46 euro la tranche straordinaria stanziata da Regione Lombardia per l’Agenzia di trasporto pubblico Milano-Monza/Brianza-Lodi-Pavia. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente.

Monza Brianza, 64 milioni dalla Regione per il trasporto pubblico locale: «Queste risorse sono fondamentali»

Il provvedimento stabilisce l’attribuzione appunto alle 6 Agenzie TPL della Lombardia, all’Autorità di Bacino laghi d’Iseo, Endine e Moro e a Trenord di un’ulteriore tranche delle risorse straordinarie per l’emergenza Covid-19 dedicate alla compensazione dei mancati ricavi da traffico erogabili per l’anno 2021 e il 1° trimestre del 2022 al sistema del TPL lombardo per un importo pari a 113.949.073,84 euro.

«Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile – dimostra con i fatti di sostenere il trasporto pubblico locale. Queste risorse sono fondamentali e permetteranno di migliorare ulteriormente il servizio offerto, potenziando le corse per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori. Lavoriamo quotidianamente per consentire al trasporto ferroviario e su gomma di elevare ancora di più gli standard qualitativi e raggiungere quell’eccellenza di servizio che meritano i cittadini lombardi».

Monza Brianza, 64 milioni dalla Regione per il trasporto pubblico locale: entro fine anno ulteriore tranche dallo Stato

La Regione fa sapere che entro la fine dell’anno, dopo la definitiva rendicontazione dell’ammontare effettivamente spettante alle aziende del Tpl, lo Stato ripartirà alle Regioni l’ultima tranche delle risorse per mancati ricavi nel periodo dell’emergenza Covid. Si tratta, a livello nazionale, di ulteriori 200 milioni di euro.