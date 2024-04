Monza: borse di studio Stem, c’è l’intitolazione a Giulia Cecchettin

Saranno ufficialmente intitolate alla memoria di Giulia Cecchettin, le ventinove borse di studio destinate a donne iscritte a percorsi universitari stem e residenti nei comuni di Monza, Brugherio e Villasanta.

Monza: borse di studio Stem, «dopo confronto con la famiglia Cecchettin»

La proposta era stata annunciata dall’assessore monzese alle politiche giovanili, Andreina Fumagalli, in occasione della presentazione del progetto che si è svolta il 15 aprile nel municipio di Monza, alla quale ha partecipato anche l’assessore alle politiche sociali di Villasanta, Laura Varisco.

«Dopo un confronto con la famiglia Cecchettin – fanno sapere le tre amministrazioni – abbiamo deciso di intitolare le borse di studio a Giulia, così da onorarne la memoria tramite un aiuto concreto all’avvio del percorso accademico per numerose studentesse universitarie».

Monza: borse di studio Stem, a chi sono rivolte

Il comune di Monza ha stanziato per il progetto 10.000 euro, Brugherio 3.500 e Villasanta 1000 euro, all’interno dell’iniziativa “Neet – a – mente meglio”, finanziato da Regione Lombardia. Il bando è rivolto a donne tra i 18 a i 34 anni che si iscrivano per l’anno accademico 2024/2025 al primo anno di corso in una laurea triennale o magistrale stem. Ognuna delle ventinove borse di studio ha un valore di 500 euro. Le domande dovranno essere inviate on line attraverso il portale Monza digitale entro il 2 giugno.