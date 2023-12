Lavori in arrivo sui tetti di quattro palazzine di residenza pubblica in via Vespucci a Monza. Una delibera di giunta ha deciso che verranno bonificati dall’eternit e ristrutturati con la sostituzione con pannelli in alluminio coibentati. Gli step prevedono l’apertura di una gara e l’inizio lavori nella primavera 2024 per una durata di circa 45 giorni per ogni singola palazzina.

Monza: bonifica in arrivo sui tetti delle case comunali di via Vespucci, i lavori previsti

I quattro edifici interessati, in ordine d’intervento, sono le palazzine H, I, L e M delle case comunali di via Vespucci, che risalgono al 1955 e fanno parte di un complesso di 12 stabili di tre pian per un totale di 141 appartamenti

Previste la rimozione delle lastre di eternit attualmente presenti; la sostituzione dell’orditura in legno e delle grondaie; la posa di nuovi pannelli coibentati in lamiera d’alluminio zincata e preverniciata di colore bianco ghiaccio e l’installazione di scale con botola per gli accessi ai sottotetti. Verranno anche ricostruite le antenne per l’impianto TV centralizzato e demolite le canne fumarie non più utilizzate, originariamente pensate per l’utilizzo di stufe a gas negli appartamenti.

«Questi lavori – spiega l’assessore alle Politiche Abitative Andreina Fumagalli – permettono di offrire ai residenti delle quattro palazzine comunali una migliore qualità dell’abitare e di salvaguardare l’ambiente, rimuovendo le vecchie coperture e sostituendole con nuovi pannelli sicuri, più efficienti e al passo coi tempi»