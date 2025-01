Monza: bambini e sicurezza in auto, un incontro con la polizia stradale

Quante volte i bambini viaggiano in auto senza essere legati al seggiolino o, peggio ancora, seduti sul sedile come se fossero dei passeggeri adulti o tenuti in braccio da un altro passeggero? Inoltre, spesso i bimbi piccoli sono seduti davanti all’airbag, un dispositivo che per loro può essere letale, come hanno rivelato tragici fatti di cronaca.

Monza: bambini e sicurezza in auto, il 28 gennaio all’ospedale San Gerardo

Per sapere come si viaggia correttamente in auto con i bambini la Fondazione Ircss San Gerardo dei Tintori ha organizzato martedì 28 gennaio alle 16.30 nell’Aula C del Centro congressi dell’ospedale San Gerardo un incontro con la Polizia stradale di Monza e Brianza rivolto alle mamme dal titolo “Mamme e bimbi in auto Pillole di sicurezza stradale”. Un incontro di poco più di un’ora per spiegare in modo semplice ed esaustivo le regole basilari di sicurezza stradale. L’ingresso è libero.