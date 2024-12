Monza, auto si ribalta più volte, 48enne ferito

Ha perso il controllo della sua Toyota Rav 4 ed è andato a sbattere contro il guard rail in acciaio. L’auto si è ribaltata più volte (nelle foto) e poi ha finito la sua corsa a ruote all’aria, nella corsia centrale. L’incidente è accaduto domenica 8 dicembre, sulla superstrada Valassina, all’altezza di Monza, in direzione Lecco, nel tratto tra Monza Viale Elvezia e Lissone, all’inizio della curva in uscita verso San Gerardo.

Monza, auto si ribalta più volte, Croce Rossa corre al Pronto soccorso

Alla guida della vettura c’era un uomo di 48 anni, rimasto lievemente ferito. Non è in pericolo di vita. Sotto choc, è riuscito a uscire da solo dall’auto. Pochi minuti dopo è stato soccorso dai medici del 118 di Monza. I volontari della Croce Rossa lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo, per effettuare ulteriori accertamenti.

Monza, auto si ribalta più volte, vigili del fuoco rimuovono i rottami

La vettura, andata distrutta, ha ostruito il traffico, che è proseguito con andatura rallentata solo nella corsia di sorpasso E’ toccato di vigili del fuoco di Lissone, giunti con un’autopompa, rimuovere i rottami del mezzo dalla carreggiata. Gli uomini della Polstrada invece hanno compiuto i rilievi per accertare ogni responsabilità.