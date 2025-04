Bernareggio: flipper stradale, triplo scontro per un’auto

Prima lo scontro contro un’altra auto in movimento lungo la strada, poi l’impatto contro un veicolo parcheggiato, infine il termine della corsa contro una saracinesca. È quanto è successo nella notte del 3 aprile a Bernareggio, lungo via Matteotti. Erano circa le 23 quando le conseguenze dell’incidente hanno fatto allertare il comando dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza per mettere in sicurezza l’area e per ripristinare la viabilità.

Incidente a Bernareggio

Sul posto anche le forze dell’ordine per eseguire i rilievi e il personale del soccorso di emergenza e urgenza, che ha poi trasferito tre persone ferite e registrate in codice giallo, quindi fuori pericolo di vita. Le cause che hanno innescato lo scontro a catena sono ancora in via di analisi, ma tutto ha avuto origine dalla perdita di controllo di un’auto che è andata a impattare contro un altro mezzo in movimento in via Matteotti: dopo il primo scontro, l’auto è finita contro un’altra parcheggiata nella zona, poi è finita contro l’ingresso di un negozio.