Monza: asili nido privati o aziendali, contributi comunali per 30 famiglie

“Andiamo al nido” è la nuova misura varata a sostegno di trenta famiglie residenti a Monza che non hanno trovato per i loro figli un posto nei nidi comunali e che non hanno rinunciato a rimanere in graduatoria.

Monza: domande entro il 10 settembre, cosa prevede il sostegno

I genitori dei bambini dai tre mesi ai due anni che da settembre frequenteranno un asilo o un micronido privato o aziendale potranno ottenere un contributo mensile per coprire la differenza tra la retta della struttura privata e quella pubblica. A disposizione ci sono 95.000 euro per l’annata 2023-2024 e altri 95.000 euro per quella successiva. Gli interessati devono presentare la domanda sul sito www.comune.monza.it entro domenica 10 settembre.