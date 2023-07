Monza: arrestato 35enne con arma clandestina e un pitbull a guardia della droga

In camera da letto c’erano 27 grammi di cocaina, 200 euro in contanti, un bilancino di precisione e una pistola calibro 7.65 (irregolare) carica, un proiettile da mitragliatrice esploso. E un pitbull, a guardia di tutto. Quanto è bastato ai carabinieri della compagnia di Monza per arrestare un 35enne con le accuse di detenzione di droga per spaccio, possesso di arma clandestina, resistenza a pubblico ufficiale.

Monza: la perquisizione in casa del 35enne

I carabinieri con i risultati del sequestro a casa del 35enne di Monza

È successo nella mattina di venerdì 28 luglio, quando i militari all’alba hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. Il 35enne avrebbe cercato di ostacolare i controlli dei carabinieri e di divincolarsi, soprattutto quando si sono avvicinati alla camera da letto: non è stata una sorpresa probabilmente per loro quanto hanno poi trovato.

Ora le indagini proseguono sulla provenienza dell’arma, che aveva la matricola cancellata, così come sugli stupefacenti. Il presunto spacciatore è stato accompagnato alla casa circondariale di via Sanquirico in attesa della convalida da parte della procura.