Una bomboletta spray di vernice rossa e nessuna firma. Di sicuro c’è che chi ha voluto lanciare il messaggio a “togliere la maschera” ha colpito nel centro di Monza e anche su un prezioso bene architettonico.

Monza: arengario vandalizzato con vernice spray rossa, ignoti hanno scritto “Take off ur mask”

Monza scritte sull’arengario

“Take off ur mask” è l’invito scritto in via Italia e anche sotto le volte dell’arengario da ignoti che, se sono riusciti ad attirare l’attenzione, hanno anche deturpato il palazzo civico di piazza Roma.