Monza: addio alla prof Rovagnati, a lungo preside della Elisa Sala

Adele Rovagnati si è spenta nella sua casa del quartiere San Carlo, a Monza. Aveva novant’anni, da poco compiuti e festeggiati proprio tra i vicini di casa di un condominio che si era mostrato solidale nei quasi due anni di pandemia.

Monza: addio alla prof Rovagnati, l’amore per la scuola e le lingue straniere

Adele Rovagnati dopo la laurea in Lingue e letterature straniere in Bocconi si era dedicata al mondo della scuola, fino a ricoprire il ruolo di preside.

A lungo negli anni Ottanta aveva guidato la scuola Media Elisa Sala prima della pensione e di passare il testimone al collega Alfonso Di Lio.

Non aveva mai abbandonato il suo amore per le lingue straniere soprattutto il francese, la lingua che aveva insegnato e che coltivava anche attraverso la lettura dei grandi classici.

Monza: addio alla prof Rovagnati, collezionista di libri

Era anche una collezionista di libri antichi e il suo grande cruccio era quale sarebbe stato il destino della biblioteca messa insieme nel corso della vita dopo la sua dipartita. Il Museo Etnologico di Monza e Brianza ha avuto da lei, monzese doc, alcune donazioni, tra cui una foto che la ritrae con le compagne alle elementari nel 1939.

Grande conoscitrice di musica classica, amava andare a teatro e si recava spesso ad Aix en Provence per partecipare d’estate al Festival musicale.

Monza: addio alla prof Rovagnati, “donna di cultura che coglieva l’essenza dei testi”

La pandemia l’aveva bloccata negli ultimi tempi, ma si incontrava ancora a piedi la mattina nel quartiere. Da anni si ritrovava in un gruppo di lettura con ex colleghe insegnanti come giurata del Premio Letterario Brianza: «Era una donna di cultura con il dono della sintesi – dicono di lei le amiche – di ogni testo sapeva cogliere l’essenza».

I funerali si sono celebrati martedì nella chiesa di San Carlo a Monza.