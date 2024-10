Monza, addio a Fausto Fiumi: colonna del liceo Zucchi, sabato il saluto in aula magna

«Una persona carismatica, di grande e profonda cultura che ha cresciuto generazioni di studenti dello Zucchi». Così la comunità del classico di Monza vuole ricordare Fausto Fiumi, storico docente di latino e greco, scomparso nella mattina di mercoledì. Era una vera colonna che ha insegnato in città per quarant’anni: entrato giovanissimo, nel 1968, è uscito da pensionato nel 2007, pendolare “al contrario” visto che viveva a Milano e si spostava a Monza quotidianamente.

Monza professore Fausto Fiumi

Monza, addio a Fausto Fiumi: il ricordo della dirigente Natalizi Baldi

«Un professore di elevato spessore culturale e umano. Una fortuna poterlo annoverare tra i miei maestri – ricorda Rosalia Natalizi Baldi, dirigente del liceo – In occasione del suo ottantesimo, che abbiamo festeggiato a scuola, in aula magna, lo hanno definito “maestro geniale” e tutti annuivano riconoscendo in quel titolo la sintesi di ciò che ha significato per tutti noi. È stata una colonna portante dello Zucchi cui ha dedicato la vita, ha formato generazioni di studenti, insegnando con passione e competenza il valore eterno dei classici. Chiunque lo abbia incontrato gli deve una parte di sé. Per questo rimarrà salda la sua memoria, incarnata nella nostra vita».

Monza, addio a Fausto Fiumi: sabato 12 ottobre in aula magna, chiunque potrà parlare

Il liceo Zucchi lo ricorda sabato 12 ottobre alle 10 in aula magna, la cittadinanza è invitata e chiunque lo abbia conosciuto potrà prendere parola.

«Il professor Fiumi è stato mio docente dalla quarta ginnasio alla terza liceo – continua Pietro Cappelletto, oggi professore dello Zucchi – mi ha accompagnato per tutto il quinquennio. Era un uomo carismatico, di grande e profonda cultura che ha sempre apprezzato i suoi studenti». È anche grazie ai suoi insegnamenti che il docente ha intrapreso la stessa strada e, oggi, insegna proprio le stesse materie.

«Gli devo tantissimo, da ogni punto di vista – continua Cappelletto – Parlava quasi come un libro stampato, qualsiasi pensiero esprimesse incantava, aveva una profondità culturale e una capacità espressiva fuori dalla norma. Anche dal punto di vista umano era eccezionale, riusciva a entrare in empatia con tutti i suoi studenti».

Monza, addio a Fausto Fiumi: per gli 80 anni, festeggiati a scuola, gli ex alunni avevano realizzato un libro

Una persona che ha lasciato un ricordo indelebile nella comunità scolastica lo ha testimoniato anche il libro scritto da ex alunni, di varie generazioni, che gli è stato regalato durante i festeggiamenti per il suo 80esimo compleanno celebrato proprio tra le mura della scuola, un gesto d’affetto segno della traccia che Fiumi ha lasciato in ognuno di loro.