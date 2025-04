Monza: Acinque mette in guardia da telefonate di falsi addetti

La multiutilitity dell’energia monzese Acinque mette in guardia da “persone non meglio identificate” che solleciterebbero telefonicamente un cambio di fornitura di energia. “Si moltiplicano le segnalazioni dei clienti – dice l’azienda in una nota – Si ricorda la possibilità di utilizzare il servizio per il riconoscimento delle telefonate sospette”.

Acinque esorta i cittadini alla prudenza rispetto alle proposte commerciali

Acinque ricorda che se il mercato è liberalizzato e il consumatore ha il diritto di scegliere il proprio fornitore, “ciò deve avvenire in un contesto di concorrenza leale” esortando quindi i cittadini alla prudenza. “Acinque fonda il proprio operato sulla chiarezza della proposta commerciale e sulla trasparenza del rapporto e si mette a disposizione per fugare eventuali dubbi” riferendosi agli sportelli territoriali Acinque e a tutte le altre modalità ufficiali di contatto “per effettuare verifiche puntuali sull’attendibilità della proposta commerciale e ricorrere al diritto di ripensamento per aver firmato contratti senza averne piena contezza”. Sul sito della azienda disponibile anche il servizio www.acinque.it/chiamate-sospette con cui verificare l’affidabilità dell’operatore che si presenta telefonicamente come incaricato Acinque.

“La nostra azienda, oltre al radicamento nei territori di cui è diretta espressione, ha tra i suoi valori fondamentali un rapporto col cliente chiaro, trasparente e professionale – sottolinea Andrea Tugnoli, amministratore delegato di Acinque Energia – Una corretta gestione del nostro business certificata proprio quest’anno dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha attribuito ad Acinque Energia il Rating di Legalità con il punteggio di due stellette con doppio più su un massimo fissato a tre stellette”.