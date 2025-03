Mobilità green, ricariche alle colonnine Acinque di Monza quasi raddoppiate

E poi dicono che le auto elettriche non “tirano”: da un anno con l’altro, l’energia erogata dalla 73 colonnine di ricarica monzesi targate Acinque è quasi raddoppiata, passando dai 353 mila kWh del 2023 agli oltre 623 mila dello scorso anno.

Il bilancio lusinghiero viene a due anni di distanza dall’installazione nel capoluogo brianzolo, in partnership con A2A, di colonnine “quick”, con due prese di potenza pari a 22 kW e possibilità di ricarica anche per quadricicli, e colonnine “fast”, con potenza pari a 50 kW a corrente continua, per un totale di 142 postazioni di ricarica per veicoli elettrici. La media mensile di erogazione nel 2024 è stata di oltre 51mila kWh con il picco di oltre 65mila kWh erogati nel solo mese di dicembre.

Ricariche veicoli elettrici a Monza, percorsi 101 giri della Terra

A fronte di questi dati, si stima che nell’arco del 2024 siano stati percorsi 4.060.812 di km in elettrico (a fronte dei 2.305.977 dell’anno precedente) dalle vetture ricaricate con l’energia green di Acinque, ovvero 101 giri della Terra con un risparmio di 451 tonnellate di Co2 (+77% rispetto al 2023).

Ricariche veicoli elettrici a Monza, risparmio di 451 tonnellate di Co2

Gli ultimi dati resi disponibili dall’Automobile Club d’Italia (Aci), aggiornati alla fine del 2023, evidenziano la presenza nella provincia di Monza e Brianza di poco meno di 4mila veicoli elettrici, di poco meno di 40mila automobili ibride benzina e poco più di 3mila autovetture ibride gasolio, a fronte di più di 580mila veicoli immatricolati. Categorie tutte in crescita rispetto all’annualità precedente.

«Acinque è al servizio del proprio territorio di riferimento per contribuire al percorso di elettrificazione dei consumi – ha sottolineato Corrado Bina, amministratore delegato di Acinque Innovazione, società del gruppo che si occupa anche di mobilità elettrica – L’evoluzione del mercato automobilistico richiede oggi un potenziamento dell’infrastruttura di ricarica».