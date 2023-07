Misinto Bierfest: 55mila persone e 27mila litri di birra spillati

Alla fine di un’edizione davvero unica sono stati 27mila i litri di birra spillati alla Bierfest di Misinto, per accogliere migliaia di visitatori sotto il Mönchshof Stadl, circa 55mila persone, in undici serate di concerti, musica tradizionale, ottima cucina e iniziative.

«La Misinto Bierfest si è conclusa con un successo importante fatto di numeri e di riconoscimenti – ha sottolineato il presidente di Gam E20 Fabio Mondini – L’attestato per le attività di comunicazione e social, in particolare, ci ha dato la conferma dell’importanza di un lavoro nell’ambito della comunicazione in cui abbiamo sempre creduto e a cui abbiamo da sempre dato estrema importanza».

Misinto Bierfest: le novità apprezzate dal pubblico

Tante novità quest’anno, apprezzate dal pubblico. «Il lavoro prosegue facendo tesoro del passato e proiettando la nostra attenzione su alcuni aspetti che abbiamo visto essere molto apprezzati. In particolare, il risultato in termini di numeri della Birra dell’autista e della Radler sottolinea la necessità di andare anche oltre ai prodotti classici e da sempre estremamente apprezzati. Il mercato chiede anche altro e noi, come Misinto Bierfest, siamo pronti per ascoltare queste richieste proponendo prodotti di grande qualità a ridotta gradazione alcolica. Prodotti che vanno ad affiancare le classiche birre a cui il nostro pubblico è da sempre affezionato. Infine un doveroso riconoscimento va alle Donne della Birra, per la prima volta sotto al tendone del nostro Mönchshof Stadl. Un grazie per l’offerta culturale e di approfondimento che hanno saputo proporre ai partecipanti della manifestazione».

Misinto Bierfest: l’impegno dei volontari

La festa non potrebbe mai esserci senza l’imponente mole di volontari che ogni giorno, per quasi due settimane (senza considerate il tempo per allestimento e smontaggio), lavora al tendone.

«A loro, gli oltre 70 volontari e i ragazzi degli istituti alberghieri che, con passione e professionalità, hanno reso possibile la nostra Bierfest, va il nostro ringraziamento sincero».

Misinto Bierfest, il sindaco Piuri: «Grande spirito di solidarietà e condivisione, importanza rete associazionismo»

Aggiunge parole di elogio anche il sindaco Matteo Piuri: «La Bierfest si riconferma una manifestazione di altissimo livello sotto ogni punto di vista, una festa che, anno dopo anno, ha saputo raccontare il grande spirito di solidarietà e voglia di condivisione del nostro paese e farlo conoscere al di fuori dei confini provinciali. Per il nostro Comune, ospitare questo grandissimo evento significa anche avere l’opportunità di sottolineare l’importanza della rete di associazionismo e di partecipazione personale ad attività belle e a sfondo benefico come questa». Come sempre parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza sul territorio.