Misinto Bierfest, successo di pubblico e di comunicazione: premiata per lavoro su media e social, prima volta per una festa della birra

Un successo di pubblico, come tradizione, e di comunicazione: la Misinto Bierfest è stata premiata per il lavoro sui media e social. Nella serata di giovedì sul palco c’è stata la consegna della targa “Riconoscimento per le attività di comunicazione sui media e sui social” che, per la prima volta, viene assegnato a una festa della birra (di solito è per attività commerciali e di somministrazione).

Misinto Bierfest, successo di pubblico e di comunicazione: “Premio per il lavoro svolto anno dopo anno”

Grande la soddisfazione di Gam E20 di Fabio Mondini: “È con grande onore che accogliamo questo riconoscimento che premia il lavoro che anno dopo anno abbiamo voluto dedicare alla comunicazione. Abbiamo raccontato la nostra Bierfest sui giornali, sui social, sui video. Lo abbiamo fatto in modo strutturato, convinti dell’importanza di comunicare bene e in modo preciso. La Misinto Bierfest è cresciuta anno dopo anno anche grazie a questo lavoro che ha saputo far conoscere la nostra festa al di fuori del territorio provinciale. Un grazie sincero va dunque a quanti ci hanno supportato in questo percorso a partire dai giornalisti locali e da quelli della stampa di settore. Professionisti con cui abbiamo instaurato un rapporto stretto fatto di collaborazione e stima reciproca”.

Misinto Bierfest, successo di pubblico e di comunicazione: 220 persone alla giornata della famiglia

Di successo anche la domenica dedicata alla famiglia con oltre 220 persone intervenute all’evento che unisce convivialità e solidarietà. L’occasione per la benedizione del nuovo pulmino comprato dal Comune per il trasporto degli anziani e delle persone con disabilità affidato dall’associazione Marcello Candia.

Misinto Bierfest, giornata della famiglia: le associazioni presenti

Alla Giornata della Famiglia 2023 della Misinto Bierfest hanno preso parte le associazioni: Il Sorriso dell’anima di Cesano Maderno, l’Abbraccio di Meda, Penna Nera di Mariano Comense, l’Oasi Birago di Birago di Lentate, la Comunità Sole e Luna di Desio, CLS di Saronno, l’Ancora di Paderno Dugnano, il CDD il Faro, la cooperativa Il Seme di Lazzate, IAL di Saronno e Casa Agape.

Gam E20 ha annunciato una donazione a tutte le associazioni intervenute come sostegno per le attività. Lo stanziamento complessivo è di 5mila euro che verranno suddivisi per le associazioni intervenute alla Giornata della Famiglia.

Misinto Bierfest, successo di pubblico e di comunicazione: fino a domenica 16 luglio

La Misinto Bierfest proseguirà fino al 16 luglio tutte le sere sotto al tendone del Monchshof Stadl di via Marconi a Misinto. La festa è accompagnata da musica e concerti. I cancelli della Bierfest aprono tutti i giorni alle ore 19.30.