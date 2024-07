Minorenne rapinato nel sottopasso della stazione: presunti responsabili in fuga per due volte

Hanno atteso che un loro coetaneo si addentrasse nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di Arcore, e quindi, in tre contro uno, presumibilmente tutti minorenni, lo hanno circondato, costretto a fermarsi e, adocchiata una collanina in oro che il ragazzo aveva al collo, lo hanno costretto con minacce a consegnarla, con le buone o con le cattive. La giovane vittima, arcorese, vista la malaparata ha subito capito che non aveva scampo e, pur tremando, si è tolto la collanina e l’ha consegnata ai suoi rapinatori. Che si sono subito dati alla fuga.

Minorenne rapinato nel sottopasso della stazione: la chiamata ai carabinieri e al papà

Al ragazzo non è rimasto che chiamare ai carabinieri e quindi recarsi in caserma per denunciare l’accaduto. Nel frattempo ha chiamato anche il padre che è subito accorso. Una volta presentata la denuncia i due si sono infilati in macchina ed hanno però cominciato a girare per le strade di Arcore per tentare di rintracciare i tre giovani delinquenti.

Minorenne rapinato nel sottopasso della stazione: avvistati via Cesare Battisti e di nuovo in fuga

E così è stato: in via Cesare Battisti hanno notato in lontananza il terzetto probabilmente intenzionato a raggiungere Vimercate. La vittima e il padre hanno subito chiamato il 112 ma hanno commesso l’errore di avvicinarsi per farsi restituire la collanina. A quel punto i tre rapinatori hanno nuovamente fatto perdere le loro tracce attraverso i campi circostanti e a nulla è servito l’arrivo degli uomini del Nucleo operativo che hanno cercato sì di rintracciare nuovamente il terzetto, ma inutilmente.