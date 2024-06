Desio, calci e pugni in pieno giorno per rapinarlo della catenina: arrestato un 18enne

Calci e pugni, la catenina d’oro strappata dal collo e la fuga su un monopattino elettrico. Per uno dei due presunti rapinatori, di soli 18 anni, che nel pomeriggio di sabato 8 giugno hanno aggredito un giovane a Desio, in viale Lombardia, è durata poco: i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia l’hanno immediatamente fermato nella vicina piazza don Giussani e arrestato in flagranza di reato per rapina in concorso con un complice in fase di identificazione.

Desio: un 18enne arrestato per rapina, il complice ricercato

Secondo le indagini le due presunte vittime sarebbero state individuate già a bordo di un treno sul quale anche i due malviventi stavano viaggiando. Appena i due giovani sono scesi i due rapinatori hanno fatto altrettanto e giunti in viale Lombardia li hanno presi di mira. Dopo avere percosso e derubato il proprietario della collana si sono dati a precipitosa fuga, uno a piedi e l’altro a bordo di un monopattino elettrico.

Desio: un 18enne arrestato per rapina, tradotto in carcere a Monza

Grazie al tempestivo intervento e alla dettagliata descrizione dei presunti autori del reato i militari hanno fermato un 18enne, cittadino egiziano, residente a Cinisello Balsamo, già noto alle forze dell’ordine. Le ricerche del complice sono tuttora in corso. Il Tribunale di Monza ha disposto la custodia in carcere.